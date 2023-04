Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vor Verkehrskontrolle rasant geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Sachsenburg (ots)

Am 08.04.2023, 15:45 Uhr bemerkten Polizeibeamte im Gegenverkehr einen 42jährigen mit Pkw, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der besagte Fahrer beschleunigte bei Feststellung der Polizei und entfernte sich unter Missachtung der Verkehrsregeln zügig in Richtung Gorsleben. Hierbei wurde der Bahnübergang trotz herunter gelassener Halbschranke passiert und nachfolgend in rücksichtsloser Fahrweise die B85 und die Ortslage Gorsleben, ehe er die Strecke zurück nach Sachsenburg fährt und der Pkw, ein weißer VW Caddy, festgestellt wird. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zu dem PKW und seiner Fahrweise zu diesem Zeitpunkt machen können. Wer sind die Fahrzeugführer, die am Bahnübergang warten mussten und überholt wurden? Wem ist der Pkw und seine Fahrweise auf der B85 und in der Ortslage Gorsleben aufgefallen?

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell