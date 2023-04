Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Artern (ots)

Am 06.04.2023, 11:55 Uhr ereignete sich in Artern in der Leipziger Straße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silbernen Pkw befuhr die Straße aus Richtung Nordhäuser Straße kommend. Auf Höhe der dortigen Fleischerei wendete der Fahrer im Kreisel und beschädigte in der Folge beim Ausfahren einen schwarzen Pkw Renault, welcher die Straße ebenfalls befuhr und in den Kreisel gerade einfuhr. Anschließend verließ der noch unbekannte Fahrer die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Beteiligter nach zu kommen. Am Pkw Renault entstand Sachschaden, vermutlich auch bei Flüchtenden. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrer und Fahrzeug machen können!!!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell