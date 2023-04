Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Tankstellendach

Greußen (ots)

In Greußen versuchten mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 06.04.2023 auf dem 07.04.2023 in die ARAL Tankstelle in der Lindenstraße einzubrechen. Hierzu kletterten die Täter aufs Dach der Tankstelle und versuchten dieses mit Werkzeug zu öffnen. Bei der Ausführung, welche aus unbekannten Gründen nicht zu Ende geführt wurde, verursachten die Täter erheblichen Sachschaden, welcher auf ca. 6000,-EUR geschätzt wird. In die Tankstelle gelangten die Täter nicht. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können! Wer hat in der Zeit nach 22:00 Uhr Personen an der Tankstelle oder in der Stadt mit größerem Werkzeug gesehen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

