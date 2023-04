LPI-NDH: Unter Drogen am Steuer

Dingelstädt (ots) - Am Freitag dem 07.04.2023 gegen 23:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion in der der Küllstedter Straße in Dingelstädt eine PKW VW weil die Fahrerin entgegengesetzt zur Einbahnstraße fuhr. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin festgestellt. Einen Atemalkoholtest lehnte die Fahrerin ab und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und es wurde ...

