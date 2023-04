Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vandalismus trifft Geschäftstür

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dufkampstraße;

Tatzeit: zwischen 05.04.2023, 22.00 Uhr, und 06.04.2023, 00.00 Uhr;

Vermutlich mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter in Stadtlohn die Eingangstür eines Geschäftes. Der Täter warf einen Gegenstand offensichtlich gezielt in die Glasscheibe der Tür. Abgespielt hat sich das Geschehen am späten Mittwochabend an der Dufkampstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell