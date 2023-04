POL-BOR: Gronau - Bronzekreuz von Grab gestohlen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, An der Alten Aa; Tatzeit: 05.04.2023, zwischen 00.15 Uhr und 15.30 Uhr; Eine Gartenlaube auf dem Kleingartengelände An der Alten Aa in Bocholt war am Mittwoch Ziel von Einbrechern. Entwendet wurden ein Rasenmäher und eine Wasserpfeife. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

