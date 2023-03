Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schaufenster eingeschlagen, Tabak geklaut

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich am Sonntag gewaltsam Zugang zu einem Geschäft in der Alleestraße verschafft. Am Nachmittag wurde ein Anwohner kurz nach halb vier durch ein klirrendes Geräusch hellhörig und schaute nach: Er sah zwei junge männliche Personen, die sich am Schaufenster eines Ladens zu schaffen machten. Anschließend rannten sie in Richtung Eisenbahnstraße davon.

Wie sich herausstellte, war die Schaufensterscheibe des Shops mit Steinen eingeschlagen worden. Aus der dahinter befindlichen Auslage stahlen die Täter Tabak und andere Rauchutensilien. Der angerichtete Sachschaden ist deutlich höher als der Wert der Beute, er liegt bei insgesamt mehreren hundert Euro.

Von den beiden Tatverdächtigen, die der Zeuge beobachtet hatte, liegt folgende Beschreibung vor:

Einer der jungen Männer trug eine weiße Jacke mit blauen Karos, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Dazu hatte er eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift und schwarze Sneaker mit weißem Logo an. Auf dem Rücken trug er einen dunkelblauen Rucksack mit weißer Aufschrift.

Sein mutmaßlicher Komplize war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover ("Hoodie") und auch er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Vor dem Gesicht hatte er einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Der Unbekannte trug ebenfalls eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneaker. Außerdem er hatte er einen schwarzen Rucksack mit weißem Logo bei sich.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Umgebung konnten die beschriebenen Personen nicht mehr gesichtet werden. Zeugen, denen die beiden jungen Männer in der Innenstadt aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell