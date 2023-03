POL-PPWP: Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) - Skrupellos schlug ein noch Unbekannter auf einen Angler ein. Eine Streife der Polizei befand sich am Freitagabend im Bereich des Blechhammers, wo sie durch den 21-Jährigen angesprochen wurde. Dieser erklärte, dass er am Nachmittag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr direkt an den See fuhr, um hier sein Angelequipment auszuladen. Hierbei wurde er durch einen vorbeikommenden Fahrradfahrer angesprochen, ...

mehr