POL-SO: Und täglich grüßt das Murmeltier

In der amerikanischen Filmkomödie hängt ein zynischer und egozentrischer Mann in einer Zeitschleife fest. Er erwacht immer wieder am selben Morgen und hört im Radio den Song "I got you babe" von Sonny und Cher. Manchmal kommt man sich bei der Polizei ähnlich vor. Jeden Morgen lesen wir Anzeigen bei denen Leute eine "WhatsApp" Nachricht ihrer angeblichen Kinder bekommen. "Hallo Mama mein Handy ist kaputt. Dies ist meine neue Nummer." Etwas später heißt es dann: "Mein Homebanking funktioniert vom neuen Handy aus noch nicht. Kannst du bitte an das folgende Konto 3.458,24 EUR überweisen. Bekommst du nächste Woche zurück!" Noch etwas später ist das Geld überwiesen und für immer weg. Der Schauspieler Bill Murray versucht in dem Murmeltierfilm jeden Tag etwas zu ändern, was auch funktioniert. Nach einer gefühlten Ewigkeit schafft er es durch andere Lebenseinstellungen die Zeitschleife zu verlassen. Auf diesen Moment wartet man auch bei der Polizei. Wir versuchen durch Schilderungen der Umstände, mit Ratschlägen oder auch Geschichten die Bürger und Bürgerinnen vor solchen Betrügern zu schützen. Dabei wird sehnsüchtig auf das Ende der Zeitschleife gewartet. Allein heute Morgen konnte man zwei Anzeigen zu diesem Vorgehen bei uns lesen. Einmal blieb es beim Versuch, beim zweiten Mal überwies das Opfer gleich mehrere Geldbeträge ... und täglich grüßt das Murmeltier! (lü)

