LPI-NDH: Krad gegen Trabant

Artern (ots) - Am 06.04.2023, 11:55 Uhr ereignete sich in Artern in der Leipziger Straße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silbernen Pkw befuhr die Straße aus Richtung Nordhäuser Straße kommend. Auf Höhe der dortigen Fleischerei wendete der Fahrer im Kreisel und beschädigte in der Folge beim Ausfahren einen schwarzen Pkw Renault, welcher die Straße ebenfalls befuhr und in den Kreisel gerade einfuhr. ...

