POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert/Haan - 2303118

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Bislang unbekannte Tatverdächtige sind zwischen Dienstag (28. März 2023), 17 Uhr, und Mittwoch (29. März 2023), 7.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Mettmanner Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen der oder die Einbrecher ein Fenster im Hinterhof ein und brachen anschließend eine Bürotür auf. Dort durchwühlten sie Schränke und öffneten gewaltsam eine Geldkassette. Aus dieser entwendeten sie Bargeld. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Bislang unbekannte Tatverdächtige sind am Mittwochabend (29. März 2023) gegen 21.30 Uhr in ein Firmengelände sowie die Werkstatt eines Unternehmens an der Landstraße in Haan eingebrochen. Die Tatverdächtigen durchtrennten zunächst einen Zaun und zerschlugen anschließend ein Fenster eines Werkstattraumes, wodurch sie ins Innere des Gebäudes gelangten. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief leider erfolglos.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - ca. 1,65 m groß - normale Statur - trug eine dunkle Hose - trug einen hellen Kapuzenpullover und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen - trug schwarze Handschuhe

2. Person:

- männlich - ca. 1,75 m groß - normale Statur - trug eine helle Hose - trug einen hellen Kapuzenpullover und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen - trug schwarze Handschuhe

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

