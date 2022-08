Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

Recklinghausen (ots)

Eine 32-jährige Dortmunderin klopfte vergangenen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, an die Tür einer Seniorenresidenz am "Neuen Weg" und bat um Hilfe. Ein Nachtpfleger informierte daraufhin einen Rettungswagen und die Polizei, die sich um die leicht verletzte und verstörte Frau kümmerten. Nach bisherigen Erkenntnissen steht der Verdacht einer Vergewaltigung im Raum. Die Frau war von Samstag auf Sonntag auf dem Waltroper Parkfest unterwegs. Vermutlich traf sie dort auf zwei unbekannte Männer, die als Tatverdächtige in Betracht kommen könnten.

Von den Männern ist bisher nur bekannt, dass sie schlank sind. Einer trug einen Bart und hatte etwas Weißes, vermutlich ein T-Shirt, an.

Das Handy sowie der Rucksack der Dortmunderin wurden später im Moselbachpark aufgefunden. Sie lagen in bzw. an einem Gebüsch. Ob der Auffindeort der Gegenstände auch als Tatort in Betracht kommt, kann derzeit nicht gesagt werden.

Zur Klärung der Tatumstände wurde eine Ermittlungskommission ins Leben gerufen.

Da die Angaben zu den Männern nur vage sind, sucht die Polizei nun über die Beschreibung der Frau nach Zeugen, die die Dortmunderin - vielleicht in Begleitung - gesehen haben und etwas über deren Aufenthaltsort sagen können.

Die Frau ist 1,65m groß, schlank, hat lange dunkelbraune Haare. Sie trug in der Nacht ein rotes Trägertop und einen schwarz-weißen langen Rock.

Der für die Ermittlungen relevante Zeitraum liegt zwischen 00.30 Uhr und 5 Uhr. Die Frau könnte sich innerhalb des Zeitraums auf dem Parkgelände, aber auch im näheren Umfeld, aufgehalten haben.

Hinweise bitte an die 0800 2361 111.

