POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2303115

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht, die die Polizeipressestelle am 28. Februar 2023 (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5452298) veröffentlicht hat, aufgeklärt werden konnte. Die Zeugin hatte den Aufruf in der lokalen Presse gelesen und sich anschließend bei der Polizei gemeldet. Sie hatte den Lkw-Fahrer beobachtet, der beim Abbiegevorgang an der Ausfahrt Heiligenhaus der A 44 im Kreuzungsbereich zur Ratinger Straße eine Ampel beschädigt hatte. Die Zeugin konnte das Kennzeichen des Aufliegers der Polizei mitteilen, wodurch weitere Ermittlungen ermöglicht wurden. Bei dem Lkw handelt es sich um eine aus Bulgarien stammende Sattelzugmaschine, der Auflieger war auf eine in Österreich ansässige Firma zugelassen, die einen Filialsitz in Deutschland hat. Die Polizei Mettmann bedankt sich ausdrücklich bei der Zeugin für ihren Hinweis.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag (25. März 2023) zwischen 17.05 Uhr und 17.35 Uhr einen schwarzen Dacia Lodgy beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Fahrerin des Dacia hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand der Stettiner Straße auf Höhe der Hausnummer 8 abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag (25. März 2023) eine Unfallstelle an der Jörissenstraße verlassen. Die Fahrerin eines schwarzen Fiat Qubo hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 16 abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montag (27. März 2023) hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Elberfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 210 einen grauen Peugeot 508 beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Fahrer des Peugeot hatte sein Fahrzeug zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der dortigen Hundewiese abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden an der Beifahrerseite fest. Möglicherweise könnte der Schaden durch den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen SUV verursacht worden sein.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von einem Unfallort an der Karnaper Straße in Hilden entfernt. Die Fahrerin eines schwarzen Skoda Kamiq hatte ihr Fahrzeug am Dienstag (28. März 2023) zwischen 9.20 Uhr und 10.50 Uhr auf Höhe der Hausnummer 25 geparkt. Kurz darauf wurde ein Schaden im Bereich der Fahrertür festgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Dienstag (28. März 2023) hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 6.30 Uhr und 17.10 Uhr einen schwarzen Opel Tigra beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Fahrer des Tigra hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand der Industriestraße auf Höhe der Hausnummer 73 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stelle er erhebliche Schäden an der Fahrzeugfront fest. Möglicherweise konnte ein niederländischer LKW-Fahrer, der sein Fahrzeug zuvor vor dem Tigra abgestellt hatte, für den Schaden verantwortlich sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag (28. März 2023) zwischen 8.55 Uhr und 9.25 Uhr einen schwarzen Audi Q5 beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Fahrer des Audi hatte sein Fahrzeug in einer Parklücke auf Höhe der Linzer Straße 27 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er mehrere Schäden am vorderen Stoßfänger fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

