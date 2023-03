Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden Zigaretten und Bargeld - Mettmann - 2303112

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben vermutlich am frühen Dienstagmorgen (28. März 2023) einen Zigarettenautomaten in Mettmann gewaltsam geöffnet. Sie entwendeten den kompletten Inhalt des Automaten sowie den kompletten Inhalt der Geldkassette.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 6.30 Uhr sind Einsatzkräfte der Polizei zur Rudolf-Diesel-Straße in Metzkausen alarmiert worden. In der Nähe der dortigen Filiale eines Schnellrestaurants hatten bislang unbekannte Tatverdächtige einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Sie entwendeten sowohl den kompletten Inhalt des Automaten, als auch den Inhalt der Geldkassette.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat in der Nacht zu Dienstag bzw. am Dienstag in den frühen Morgenstunden ungewöhnliche Beobachtungen in der Nähe des Automaten gemacht und kann Hinweise auf möglicherweise tatverdächtige Personen geben. Die Polizei in Mettmann ist jederzeit unter der Nummer 02104 982-6250 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell