POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden/Langenfeld - 2303111

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Auf dem Bewohnerparkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Hildener Niedenstraße kam es in der Nacht von Sonntag (26. März 2023) auf Montag (27. März 2023) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach eigenen Angaben hatte am Sonntagabend gegen 20 Uhr die Halterin eines VW Golf Sportsvan ihren Wagen auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie am nächsten Morgen gegen 8 Uhr damit weiterfahren wollte, stellte sie einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Von einem Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an dem Auto auf eine Summe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montagnachmittag (27. März 2023) eine Verkehrsunfallflucht in der Langenfelder Innenstadt aufklären konnte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte gegen 16:35 Uhr ein 45 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses (785) auf der Hauptstraße einen Radfahrer überholt und dabei touchiert. Hierbei wurde der Radfahrer, ein 29-jähriger Monheimer, zu Boden gestoßen - unterdessen setzte der Busfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Passanten halfen dem Radfahrer, der bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, auf, und informierten die Polizei. Hierbei gaben die Zeugen den Beamten gegenüber an, dass der Busfahrer zu schnell unterwegs gewesen sei. Zudem konnten die Zeugen auch den Bus präzise beschreiben. So konnte die Polizei ermitteln, dass der Bus gerade am Langenfelder S-Bahnhof stand und der Busfahrer dort Pause machte. Vor Ort konnten die Beamten dann frische Unfallspuren an der hinteren rechten Seite des Busses feststellen. Gegen den Busfahrer wurde ein Verfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

