Polizei Mettmann

POL-ME: Parkbank in Brand gesetzt - die Polizei sucht Zeugen - Mettmann - 2303108

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 28. März 2023, eine Parkbank am Goldberger Teich in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 04:05 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er einen Brandausbruch auf einer Parkbank an der Goldberger Straße, in Höhe des dortigen Teiches, festgestellt hatte. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass mehrere auf der Parkbank abgelegte Bücher brannten. Diese stammten augenscheinlich aus einem öffentlich zugänglichen Bücherschrank, welcher in unmittelbarer Nähe der Parkbank aufgestellt war.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Mettmann konnte das Feuer zwar schnell gelöscht werden, dennoch konnte nicht verhindert werden, dass sowohl die Bücher als auch die Bank durch den Brand stark beschädigt wurden.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell