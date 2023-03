Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Hilden - 2303110

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In der Zeit von Freitagmittag, 24. März 2023, bis Montagmorgen, 27. März 2023, brachen bisher unbekannte Täter in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Gerresheimer Straße in Hilden ein. Sie brachen hierbei eine Metalltür zu einem Lagerraum in der Tiefgarage des Neubaus gewaltsam auf und entwendeten diverse hochwertige Arbeitswerkzeuge, die dort gelagert waren. Zudem stahlen sie circa hundert Meter Kupferrohre, welche an der Decke der Tiefgarage montiert waren. Der oder die Einbrecher flohen nach der Tat mitsamt ihrer Tatbeute unerkannt aus dem Rohbau in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalplolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell