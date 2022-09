POL-LWL: PKW erfasste Fahrrad - Frau leicht verletzt

Hagenow (ots) - In einer Wohnung in Hagenow hat die Polizei am Dienstagabend mehrere illegale Drogen entdeckt. In einer Laptoptasche fanden Polizisten unter anderem knapp 40 mit Cannabis gefüllte Portionstüten sowie etwa 40 Tütchen bzw. Röhrchen, in denen sich rauschgiftverdächtige Substanzen befanden. Zudem wurden zahlreiche Drogenutensilien und mehrere Hundert ...

mehr