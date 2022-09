Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach versuchten Diebstählen aus Fahrzeugen

Ratzeburg (ots)

12. September 2022 | Kreis Stormarn - 07.-08.09.2022 - Hamberge / Wesenberg

Die Polizei in Reinfeld ermittelt in mehreren Fällen von Diebstählen aus Fahrzeugen. Insbesondere in der Nacht vom vergangenen Mittwoch (07.09.2022) auf Donnerstag (08.09.2022) kam es in Hamberge im Fliederweg sowie im Sandberg zu drei Taten bzw. Versuchstaten. Auch in Wesenberg/Ratzbek gibt es zwei Fälle, welche polizeilich bekannt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang Unbekannte vermehrt versucht aus unverschlossenen Fahrzeugen Gegenstände zu entwenden. In einigen Fällen ist ihnen das auch gelungen, so dass sie Bargeld, Schmuck und auch elektronische Artikel an sich nahmen.

Aufgefallen sind in der angegebenen Tatzeit zwei männliche, schlanke Personen im Alter von 18 - 25 Jahren. Einer der Beiden habe helle Schuhe, eine schwarze Hose mit einer weißen Aufschrift auf der rechten Seite, eine dunkle Jacke und darunter einen blauen Kapuzenpullover getragen. Eine detaillierte Beschreibung der zweiten Person liegt nicht vor.

Die ermittelnden Beamten suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person machen können. Zudem wird gefragt: Wo sind beide Männer noch aufgefallen? Gibt es Hinweise auf eine Fahrzeugnutzung? Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeistation Reinfeld unter der Telefonnummer 04533/793400.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell