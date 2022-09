Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ratzeburg (ots)

12. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.09.2022 - Lauenburg

Am 10.09.2022, gegen 16.45 Uhr, kam es in Lauenburg auf der B 5 Glüsinger Weg im Einmündungsbereich zur Dresdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Hamburger mit seinem Opel Corsa den Glüsinger Weg der B 5 aus Geesthacht kommend in Richtung Osten. Beim Abbiegen nach links in die Dresdener Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ihm direkt entgegenkommenden Traktor. Dessen 22-jähriger Fahrer versuchte durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß zu verhindern, geriet dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass ein Verkehrszeichen beschädigt sowie ein Flurschaden entstand.

Der Hamburger zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 4.400 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell