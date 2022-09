POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Ratzeburg (ots) - 08. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.09.2022 - Mölln Eine 73-jährige Radfahrerin wurde am 07.09.2022, gegen 18.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Mölln schwerverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Seniorin die Hauptstraße in Mölln stadtauswärts. Sie geriet mit ihrem Rad zu weit nach rechts, touchierte dabei den Bordstein und stürzte. Die Berlinerin zog sich dabei ...

