Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Bürogebäude in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße. Unbekannte drangen durch Einwerfen einer Scheibe in die Räumlichkeiten des Gebäudes ein. Im Inneren wurde dieses durchsucht. Konkrete Angaben zum Diebesgut können zurzeit nicht gemacht werden. Hinweise sind an die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 zu richten.

