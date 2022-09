Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgenreiche Verkehrskontrolle

Ratzeburg (ots)

12. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.09.2022 - Lauenburg Am Samstagabend (10.09.2022) kontrollierten Beamte der Polizeistation Lauenburg gegen 19.00 Uhr in Lauenburg, auf einem Parkplatz der B 5 in Richtung Boizenburg einen Ford Fiesta, an dem Hamburger Kennzeichen angebracht waren, und die darin befindliche Person.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Skoda angebrachten Kennzeichen bereits am 07.07.2022 in Lauenburg entwendet worden waren. Die 36-jährige Fahrzeugführerin räumte ein von dem Umstand der gestohlenen Kennzeichen gewusst zu haben. Diese wurden von den Beamten sichergestellt. Ihr Fahrzeug selbst war nicht mehr zugelassen.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben zudem, dass die 36-jährigen Mecklenburgerin auch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Hinzu kommt, dass die Beamten auch wegen einer Anfang Juli dokumentierten Geschwindigkeitsüberschreitung in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Fahrzeug und den falschen Kennzeichen bereits Ermittlungen aufgenommen haben.

Die Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verdachts des Diebstahls, wegen der Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetztes verantworten.

