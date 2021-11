Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Dienstag, 30. November, gegen 14.55 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Caldenhofer Weg/Caldenhof zwei Personen leicht verletzt. Eine 36-jährige VW-Fox-Fahrerin befuhr die Straße Caldenhof in westlicher Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung Caldenhof/Caldenhofer Weg nach links auf den Caldenhofer Weg abzubiegen. Ein 24-jähriger Toyota-Fahrer befuhr den Caldenhofer Weg in nördlicher Richtung und stieß mit dem VW Fox zusammen. Die 36-jährige Fox-Fahrerin und eine 27-jährige Beifahrerin wurden mit Krankenwagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Der VW Fox und der Toyota Corolla waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Caldenhofer Weg wurde während der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell