POL-ME: Reusrath: Festnahme nach Einsatz mit Spezialkräften - Langenfeld - 2303113

In Langenfeld hat die Polizei am Dienstag (28. März 2023) mit Hilfe von Spezialeinsatzkräften einen 39 Jahre alten Mann in dessen Wohnung im Langenfelder Ortsteil Reusrath festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Am späten Montagabend (27. März 2023) hatte die Polizei einen Hinweis darauf erhalten, dass ein 39-jähriger Langenfelder im Status seines Messenger-Dienstes eine Straftat angekündigt hatte. Zudem ergaben sich für die Polizei Erkenntnisse, dass der Mann im Besitz mehrerer Waffen sein sollte; unter anderem einer Axt, einer Armbrust und mehrerer Gaspistolen. Ferner konnte die Polizei ermitteln, dass der Langenfelder in der Vergangenheit bereits mehrfach stationär in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht war.

Aufgrund dieser Erkenntnislage und der damit einhergehenden, nicht einschätzbaren Gefahrenlage, wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erwirkt, welcher am Dienstagvormittag unter Einbindung von Spezialeinsatzkräften vollstreckt wurde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden die Beamten dann auch fündig: So stellten die Polizisten zwei Gaspistolen, zwei Macheten, eine Axt, mehrere Messer sowie eine Armbrust sicher. Der Langenfelder wurde bei dem Spezialeinsatz verletzt und musste daher in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er derzeit von der Polizei bewacht wird.

Gegen den Langenfelder wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Ob der Beschuldigte im Anschluss an seine Behandlung im Krankenhaus zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird, wird derzeit noch geprüft.

