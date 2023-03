Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Frontalzusammenstoß - Wülfrath - 2303117

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag, 29. März 2023, wurden zwei Personen bei einem Frontalzusammenstoß in einem Kurvenbereich leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 11.40 Uhr befuhr eine 83-jährige Wülfratherin mit ihrem Mercedes Benz die Tillmannsdorfer Straße aus Richtung Wuppertal kommend. Nach eigenen Angaben verlor sie in einer Rechtskurve, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Sie stieß frontal mit einem ihr entgegenkommenden VW Transporter eines 30-jährigen Wuppertalers zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die 83-jährige Fahrzeugführerin als auch ein 55-jähriger Beifahrer in dem VW Transporter verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte der Polizei die Tillmannsdorfer Straße in beide Fahrtrichtungen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Unfallursache ein und stellten, wegen des Verdachts eines körperlichen Mangels, den Führerschein der Unfallverursacherin sicher.

Sowohl der Mercedes Benz als auch der Transporter wurden durch den Frontalzusammenstoß so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf über 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell