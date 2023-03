Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Häusliche Gewalt - Ehemann landet im Polizeigewahrsam

Winnweiler (ots)

Zu einem Fall häuslicher Gewalt in Winnweiler musste die Polizei Rockenhausen am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht ausrücken. Ein Paar hatte sich, nachdem beide erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten in die Wolle bekommen und Tätlichkeiten ausgetauscht. Da die Aggression mutmaßlich vom Mann ausging, sollte er die gemeinsame Wohnung verlassen. Da es ihm an Einsicht mangelte, musste die Streife etwas nachhelfen. Dem widersetzte er sich, so dass er sich letztlich ein paar Stunden in der Gewahrsamszelle beruhigen durfte. Gegen die Eheleute wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Die Streithähne erlitten nur leichte Verletzungen. Hinzu kommt gegen den Ehemann ein weiteres Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

