POL-PDKL: Graffiti-Schmierereien an der Realschule plus

Wie der Polizei erst nachträglich mitgeteilt wurde, haben unbekannte Täter im Mühlackerweg ein Nebengebäude der Realschule plus mit Graffiti beschmiert. An der Außenwand sowie zwei Stahltüren wurden verschiedene Schriftzüge in grüner und schwarzer Farbe festgestellt. Da die Beschädigungen bereits am 20.03.2023 festgestellt wurden, wurde die Tat wahrscheinlich über das letzte Wochenende begangen. Die Kosten für die Beseitigung der Farbe werden auf rund fünfhundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

