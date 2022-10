Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße, Wiesenstraße

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet! Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Eine 24-jährige E-Scooterfahrerin aus Coesfeld befuhr den Radweg der Letter Straße stadtauswärts und beabsichtigte die Wiesenstraße zu überqueren, um der Letter Straße stadtauswärts weiter zu folgen.

Ein bislang unbekannter Kastenwagenfahrer befuhr ebenfalls die Letterstraße stadtauswärts und somit parallel zu der E-Scooterfahrerin. An der dortigen Kreuzung ( Ampel zeigte für beide Verkehrsteilnehmer grün) bog er nach rechts in die Wiesenstraße ein. Dabei missachtete er den Vorrang der in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 24-Jährigen und es kam zum Unfall.

Die Coesfelderin stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Kastenwagenfahrer jedoch entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Laut Angaben der Coesfelderin soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit grünem Kennzeichen gehandelt haben. Den Fahrer beschreibt sie als männliche Person, ca. 35-45 Jahre alt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell