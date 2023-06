POL-HF: Auffahrunfall - Drei Autos ineinandergeschoben

Bünde (ots) - (jd) Um 2.23 Uhr löste in der vergangenen Nacht (20.6.) der Alarm einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen an der Kleiststraße aus. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kam wenigen Minuten später an dem Objekt an und bemerkte, dass eine Außentür offenstand. Eine Durchsuchung des Gebäudes durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief ...

mehr