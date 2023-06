Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Geräteschuppen an - Pedelec und Fahrrad entwendet

Bünde (ots)

(jd) Eine 30-jährige Frau aus Bünde stellte am Dienstag (20.6.) ihr Fahrrad gegen 20.30 Uhr in einem Schuppen auf ihrem Grundstück am Strotweg ab und verschloss diesen. Gegen 23.30 Uhr, als sie letztmalig an dem Geräteschuppen war, war dieser noch verschlossen. Am nächsten Morgen bemerkte sie dann um 6.50 Uhr, dass die Tür offenstand. Unbekannte gingen das Schloss gewaltsam an, um den Schuppen zu öffnen. Aus dem Inneren wurde ein Pedelec der Marke Cube sowie ein Fahrrad der Marke Gazelle entwendet. Der Wert liegt bei insgesamt rund 3100 Euro. Ein weiterer unmittelbar angrenzender Geräteschuppen wurde ebenfalls geöffnet. Eine Aufstellung des hieraus entwendeten Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch etwas Auffälliges im Bereich des Strotwegs gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

