Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Einbrüche in Ockholm, Friedrichstadt und Tönning

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt in drei Einbrüchen und bittet um Hinweise:

Am Sonntag (07.05.23) versuchte in Ockholm ein Mann in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße einzubrechen. Die Bewohnerin hörte gegen 06:10 Uhr Geräusche und bemerkte im Hinterhof einen Mann. Als sie ihn ansprach nahm er sein Fahrrad und fuhr davon. Später bemerkte die Frau, dass versucht wurde, die Tür zum Hauswirtschaftsraum aufzubrechen. Der Mann wird als ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 175 groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare, war schwarz gekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

In der Nacht zu Montag (08.05.23) brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt am Ostersielzug in Friedrichstadt ein. Gegen 02:00 Uhr hebelten sie eine Tür im rückwärtigen Bereich auf. Dabei wurde der Alarm ausgelöst. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Samstag (06.05.23, 18:00 Uhr) - Montag (08.05.23, 04:50) Uhr wurde in eine Bäckerei in der Uthomer Straße in Tönning eingebrochen. Die Täter gelangten durch das Aufhebeln einer Schiebetür in das Geschäft und brachen die Kasse auf. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und entkamen unerkannt.

Hinweisgeber zu den Taten und möglichen Tätern wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Husum (Tel.: 04841 - 830 0).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell