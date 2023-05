POL-FL: Husum: Kriminalpolizei sucht Hinweise zu einem Motorradhelm

Friedrichstadt (ots) - Am Dienstag (02.05.23) ist es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Remonstrationskirche in der Prinzeßstraße in Friedrichstadt zu einem Diebstahl gekommen. Entwendet wurde ein an der Wand befestigter Metallkasten (ca. 30x30cm groß) mit Spendengeldern. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizeistation in ...

