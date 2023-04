POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch

Werlte (ots) - Am Dienstag kam es auf der Ostenwalder Straße in Werlte zu zwei Verkehrsunfällen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 61-Jähriger war gegen 16.45 Uhr in seinem VW Golf in Richtung Werlte unterwegs. Als er abbremste, um nach links in die Straße Lange Stücken abzubiegen, bremste der hinter ihm fahrende 51-jährige Fahrer seinen VW Touareg ebenfalls ab. Dies bemerkte ein 41-Jähriger zu spät ...

