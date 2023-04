Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zwei Unfälle auf Ostenwalder Straße

Werlte (ots)

Am Dienstag kam es auf der Ostenwalder Straße in Werlte zu zwei Verkehrsunfällen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 61-Jähriger war gegen 16.45 Uhr in seinem VW Golf in Richtung Werlte unterwegs. Als er abbremste, um nach links in die Straße Lange Stücken abzubiegen, bremste der hinter ihm fahrende 51-jährige Fahrer seinen VW Touareg ebenfalls ab. Dies bemerkte ein 41-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Bulli auf den Touareg auf. Der Touareg wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Golf geschoben. Die 52-jährige Mitfahrerin im Mercedes wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Eine weitere 34-jährige Insassin wurde schwer, ein 17-jähriger Insasse sowie der Fahrer des Mercedes wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Touareg erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15.100 Euro geschätzt.

In Folge des Unfalls kam es kurze Zeit später zu einem weiteren Auffahrunfall. Der 64-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kam auf die Unfallstelle zu und bremste sein Fahrzeug ab. Dies bemerkte der 37-jährige Fahrer eines mit drei weiteren Personen besetzten Opel zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der Opel-Fahrer sowie die drei Insassen/innen im Alter von acht, sieben und fünf Jahren wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Die Ostenwalder Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

