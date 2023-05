Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ladelund - Farbschmierereien durch Unbekannte, Polizei sucht Zeugen

Ladelund (ots)

In der Nacht von Sonntag (07.05.23) auf Montag (08.05.23), kam es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Ladelund. An unterschiedlichen Orten wurden Schaukästen, Fahrzeuge, eine Bushaltestelle, Fensterscheiben, Briefkästen und Haustüren durch teilweise verfassungsfeindliche Symbole und/oder Parolen und Obszönitäten in schwarzer Farbe besprüht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Taten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck unter der Rufnummer 04662-891260 zu melden.

