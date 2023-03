Polizei Köln

POL-K: 230306-1-LEV Vermummte Räuber greifen Leverkusener mit Pfefferspray an - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach zwei vermummten Räubern, die am Samstagabend (4. März) gegen 19.40 Uhr an der Bahnallee in Leverkusen-Opladen die Geldbörse eines Leverkuseners (30) gefordert und ihn mit Pfefferspray angegriffen haben sollen. Der 30-Jährige habe sich durch Schläge zur Wehr gesetzt, sodass die als jugendlich und etwa 1,70 Meter groß beschriebenen Tatverdächtigen von ihm abließen. Bevor sie in Richtung Busbahnhof davon rannten, hatten sie noch die Außenspiegel des abgestellten Autos des 30-Jährigen abgetreten. Nach ersten Erkenntnissen waren die zwei Gesuchten schwarz gekleidet und trugen eine Mütze, Handschuhe sowie einen schwarzen Mundschutz, der einer Sturmhaube ähnelte. Rettungskräfte brachten den Angegriffenen mit leichten Augenreizungen in eine Klinik.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/iv)

