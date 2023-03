Polizei Köln

POL-K: 230303-5-K Seniorin angefahren - Suche nach beteiligtem Autofahrer

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 31. Januar (Dienstag) in Köln-Eil, bei dem eine Fußgängerin (84) leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann, der in Richtung Humboldtstraße unterwegs gewesen sein soll, die Frau mit seinem Fahrzeug angefahren haben, als diese gerade die Straße überquert haben soll. Der als etwa 50 bis 60 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschriebene Unbekannte soll die Seniorin nach dem Zusammenstoß gegen 17 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Höhe der Kirche Sankt Maximilian Kolbe nach Hause gefahren haben. Ein ebenfalls unbekannter Zeuge soll dem Autofahrer geholfen haben, die Fußgängerin in sein Fahrzeug zu setzen.

Die Seniorin soll die Verständigung eines Rettungswagen zunächst ablehnt haben. Erst später wurde sie von Sanitätern zur ambulanten Behandlung in Krankenhaus gebracht und von der Feuerwehr wurde die Polizei hinzugezogen.

Hinweise zu dem Zeugen sowie dem am Unfall beteiligten Fahrer und dessen Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell