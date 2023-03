Polizei Köln

POL-K: 230303-4-K/BAB/LEV Polo-Fahrer nach Kollision mit Lkw auf A 3 schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagmittag (2. März) hat ein 76 Jahre alter Fahrer eines blauen VW Polo infolge eines seitlichen Zusammenpralls mit einem Lkw auf der Bundesautobahn 3 schwere Verletzungen erlitten. Gegen 12 Uhr soll der Kleinwagenfahrer auf der rechten Spur der Richtungsfahrbahn Oberhausen zwischen Köln-Mülheim und Leverkusen unterwegs gewesen sein. Beim Fahrstreifenwechsel auf den ersten Überholstreifen kollidierte er dort mit dem Heck des Lkw, schleuderte nach rechts und kam schwerbeschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum genauen Unfallgeschehen und dem unbekannten Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug an der rechten Rückleuchte beschädigt sein dürfte, unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

