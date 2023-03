Polizei Köln

POL-K: 230303-1-K Zwei Unbekannte entwenden Maserati Quattroporte von Firmengelände - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines schwarzen Maserati Quattroporte vom Firmengelände eines Autohauses in der Nacht zu Donnerstag (2. März) auf der Butzweilerhofallee in Köln-Ossendorf sucht die Polizei Köln dringend Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Mitarbeiter des Autohauses den Diebstahl des etwa 200.000 Euro teuren Maserati am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie zwei Personen gegen 2.45 Uhr den Sportwagen öffnen, zwei vom Nebenfahrzeug entwendetes Kennzeichen (WI-BY 1007) montieren und wenige Minuten später mit dem Fahrzeug in Richtung Butzweilerstraße flüchten. Zudem befanden sich im Maserati rote Händlerkennzeichen mit Aachener Städtekennung, die ebenfalls entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Aufenthaltsort des hochwertigen Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell