Polizei Köln

POL-K: 230302-3-K/LEV Polizisten erkennen mutmaßlichen Einbrecher (47) in Leverkusen wieder - Festnahme

Köln (ots)

Streifenpolizisten haben am Mittwochmorgen (1. März) in Leverkusen-Manfort einen mutmaßlichen Einbrecher (47) erkannt und festgenommen.

Gegen 9.15 Uhr hatte eine besorgte Bürgerin einen stark alkoholisierten Mann an der Bushaltestelle auf dem Willy-Brand-Ring gemeldet. Alarmierte Polizisten, die zuvor einen Einbruch in einen Imbiss in der Mühlheimer Straße in Leverkusen-Schlebusch aufgenommen hatten, bei dem mehrere Flaschen Alkohol und Bargeld gestohlen worden war, erkannten den 47-Jährigen anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Imbiss wieder. Sie stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und ordneten bei dem wohnungslosen Mann, der heute einem Haftrichter vorgeführt werden soll, die Entnahme einer Blutprobe an. (sw/cs)

