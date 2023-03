Polizei Köln

POL-K: 230302-2-K Zeugensuche nach bewaffnetem Raubüberfall auf Tankstelle

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Nacht zu Donnerstag (2. März) in Köln-Deutz sucht die Polizei einen etwa 1,80 Meter großen, circa 25 Jahre alten, schlanken Unbekannten mit Dreitagebart. Zur Tatzeit soll der dunkelhaarige Mann eine hellblaue Jacke, eine blaue Jeans sowie bunte Sportschuhe getragen haben. Zudem soll er einen auffälligen roten Hautfleck zwischen Nase und Oberlippe haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand betrat er mit einer Schusswaffe in der Hand gegen 2 Uhr die Tankstelle auf der Deutz-Kalker-Straße und forderte den Kassierer (28) zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der Bedrohte der Aufforderung nicht nachkam, soll der Unbekannte ein Pfefferspray gezogen und den Angestellten eingesprüht haben. Der Unbekannte soll in die Kasse gegriffen und in Richtung Kalk geflüchtet sein.

Hinweise zum Überfall oder zur Identität des Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell