Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht in Neunkirchen Ortslage Hangard - Zeugenaufruf

Neunkirchen Ortslage Hangard, An den Ziegelhütten (ots)

Am 25.02.2023 ereignete sich gegen 22:00 Uhr im Neunkircher Ortsteil Hangard in der Straße An den Ziegelhütten ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr nach Zeugenangaben die Straße an den Ziegelhütten in Fahrtrichtung Fürth. Hier kommt das Fahrzeug aus nicht bekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab, überfährt eine dort befindliche Verkehrsinsel und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Pkw musste auf den Gehweg ausweichen, sodass in letzter Sekunde ein frontaler Zusammenstoß vermieden werden konnte. Auf der Verkehrsinsel kollidierte der verursachende Pkw mit zwei Verkehrszeichen und beschädigte diese. Im Anschluss flüchtet der Pkw weiter in Richtung Fürth.

Es soll sich um einen helleren Kleinwagen gehandelt haben, welcher im Frontbereich stärker beschädigt sein müsste. Weitere Erkenntnisse liegen bislang nicht vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem flüchtigen Pkw und/oder dem Verkehrsunfallverursacher wird darum gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell