POL-K: 230302-1-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt am Bahnhofsvorplatz

Köln (ots) - Zivilpolizisten haben am Dienstagabend (28. Februar) einen mutmaßlichen Drogendealer (25) in der Kölner Altstadt-Süd festgenommen. Gegen 17.30 Uhr beobachteten sie den 25-Jährigen auf dem Salierring bei der Übergabe mehrerer Drogentütchen an einen Käufer. Erste Ermittlungen bei dem wegen Drogendelikten bekannten Mann führten die eingesetzten ...

