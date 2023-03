Polizei Köln

POL-K: 230301-2-K Mit gestohlenem Kleintransporter vor Polizei geflüchtet - Verkehrsunfall

Köln (ots)

Die Flucht eines 21-jährigen Renault Trafic-Fahrers und seines 19-jährigen Beifahrers vor einer Polizeikontrolle endete am Dienstagnachmittag (28. Februar) in der Gladbacher Straße in der Kölner Innenstadt. Sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen waren nur wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden. Polizisten nahmen den 21 Jahre alten Mann fest und stellten das Fahrzeug sicher.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein Streifenteam gegen 14.45 Uhr den Renault mit den beiden Männern in der Hornstraße zu kontrollieren. Der 21-Jährige, der zunächst kurz anhielt, gab dann wieder Gas und flüchtete über mehrere Straßen in Richtung Innenstadt. Als er entgegen der Einbahnstraße vom Kaiser-Wilhelm-Ring in die Gladbacher Straße einbog, konnte sich ein dort stehender Motorradpolizist nur mit einem Sprung zur Seite retten. Die Verfolgungsfahrt endete etwa 100m später, als der Flüchtende mit dem Citroen eines ihm entgegen kommenden 37-Jährigen zusammen stieß. Die Polizisten nahmen den 21-Jährigen Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, vorläufig fest.

Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell