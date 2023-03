Polizei Köln

POL-K: 230301-1-K Versuchter Raubüberfall in Rodenkirchen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera am Bahnsteig der Haltestelle Köln-Michaelshoven fahndet die Polizei nach zwei Verdächtigen, die am Abend des 22. Juni 2022 (Mittwoch) eine 54-jährige Frau an der Haltestelle überfallen haben sollen.

Die Gesuchten stehen im Verdacht gegen 21 Uhr so stark am Rucksack der Frau gerissen zu haben, dass diese stürzte und sich an beiden Knien verletzte. Anschließend flüchteten die beiden Verdächtigen ohne Beute.

Bilder von einem der Gesuchten sind unter folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/99702

Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/iv)

