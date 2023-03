POL-K: 230303-2-K Raubdelikt am Bahnhofsvorplatz - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Nach dem Diebstahl eines schwarzen Maserati Quattroporte vom Firmengelände eines Autohauses in der Nacht zu Donnerstag (2. März) auf der Butzweilerhofallee in Köln-Ossendorf sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Mitarbeiter des Autohauses den Diebstahl des etwa 200.000 Euro teuren Maserati am ...

