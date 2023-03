Polizei Köln

POL-K: 230303-7-K Mutmaßlicher Messerstecher identifiziert - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 28. Februar

In der Pressemeldung "Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff am Kaiser-Wilhelm-Ring - Fotos" hatte die Polizei Köln mit Bildern aus der Videobeobachtung nach einem Mann gefahndet, der in Begleitung zweier Komplizen einen 26-Jährigen niedergestochen und schwer verletzt haben soll. Nach entsprechenden Zeugenhinweisen hat die eingerichtete Mordkommission drei Tatverdächtige (21, 19, 19) identifiziert und den 21 Jahre alten mutmaßlichen Haupttatverdächtigen heute (3. März) festgenommen. Er soll morgen (4. März) einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Grundlage für die Öffentlichkeitsfahndung ist damit hinfällig. (cg/iv)

