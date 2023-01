Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Fahrzeug mit Anhängerkupplung

Bitburg (ots)

Am 21.01.2023 in der Zeit zwischen 19:00 und 20:00 Uhr wurde ein in der oberen Mötscher Straße in Bitburg am Straßenrand abgestellter blauer Kleinwagen vermutlich beim Ein-/Ausparken durch anderen Pkw beschädigt. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der Schaden durch eine an dem anderen Pkw montierte Anhängerkupplung verursacht wurde. Der Pkw mit Anhängerkupplung entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche im fraglichen Zeitraum einen Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter den angegebenen Kontaktdaten an die Polizei Bitburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell