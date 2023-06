POL-HF: Zusammenprall in Kurve - Zwei Autos schleudern in Straßengraben

Herford (ots) - (jd) Am Montag (19.6.) verweilte ein 56-jähriger Herforder am Abend auf einer Bank am Wilhelmplatz. Gegen 19.10 Uhr trat dann unvermittelt unbekannte Person an den Herforder heran und trat gegen das Fahrrad des Herforders, das daraufhin umfiel. Sodann ging die männliche Person den 56-Jährigen zunächst verbal an und baute sich dann in bedrohender ...

